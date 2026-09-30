Kütahya'da 2 çocuk annesi kadını iş yerinde bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı

Kütahya'da 2 çocuk annesi kadını iş yerinde bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da 2 çocuk annesi bir kadın, iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu; soruşturma sürüyor.
TUTUKLANDI
Kütahya'da 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran'ı iş yerinde bıçaklayıp öldüren Salih Topsakal, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?