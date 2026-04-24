Kütahya'da 23 Nisan Coşkusu.. Belediye Hizmet Binası Çocukların Eğlence Merkezi Oldu

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye hizmet binasında özel bir kutlama etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de katıldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, başkan yardımcıları, çocuklar ve aileleri katılım sağladı.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen organizasyon, renkli anlara sahne oldu. Maskot karakterler eşliğinde yapılan karşılamayla başlayan etkinlikte, gün boyunca çocuklar için hazırlanan yüz boyama, seramik boyama ve fotoğraf alanları büyük ilgi gördü. Etkinlik alanı, çocukların keyifli vakit geçirdiği bir buluşma noktasına dönüştü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin açılış konuşmasıyla devam etti. Program kapsamında etkinlik alanındaki stantları da ziyaret eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çocuklara kitap hediye etti. Etkinlikte sahne alan Akademi Çocuk Korosu'nun seslendirdiği eserler, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken; çocuk halk oyunları ekiplerinin sergilediği yöresel oyunlar büyük beğeni topladı.

Program çerçevesinde sahnelenen sihirbaz performansı, pandomim ve çocuk dans gösterileriyle eğlence doruğa ulaştı.