Kütahya'da 23 Nisan Coşkusu.. Belediye Hizmet Binası Çocukların Eğlence Merkezi Oldu

24.04.2026 09:51  Güncelleme: 10:41
Kütahya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye hizmet binasında özel bir kutlama etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de katıldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, başkan yardımcıları, çocuklar ve aileleri katılım sağladı.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen organizasyon, renkli anlara sahne oldu. Maskot karakterler eşliğinde yapılan karşılamayla başlayan etkinlikte, gün boyunca çocuklar için hazırlanan yüz boyama, seramik boyama ve fotoğraf alanları büyük ilgi gördü. Etkinlik alanı, çocukların keyifli vakit geçirdiği bir buluşma noktasına dönüştü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin açılış konuşmasıyla devam etti. Program kapsamında etkinlik alanındaki stantları da ziyaret eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çocuklara kitap hediye etti. Etkinlikte sahne alan Akademi Çocuk Korosu'nun seslendirdiği eserler, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken; çocuk halk oyunları ekiplerinin sergilediği yöresel oyunlar büyük beğeni topladı.

Program çerçevesinde sahnelenen sihirbaz performansı, pandomim ve çocuk dans gösterileriyle eğlence doruğa ulaştı.

Kaynak: ANKA

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
