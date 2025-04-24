Kütahya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(KÜTAHYA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kütahya'da da çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de makamını çocuklara devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen kutlama programı Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Başkan Kahveci, il protokolü, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama programı, çelenk sunumunun ardından Dumlupınar Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kütahya Valisi Musa Işın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yaptı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kahveci ve il protokolü tarafından takdim edildi. Törenin son bölümünde sahne alan Tugay Bandosu, seslendirdiği marşlarla programa katılanlara müzik dinletisi sundu.

Makamını çocuklara devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahveci, makamını 43 çocuğa devretti. Çocuklar, makamda hayallerini, şehrimizle ilgili fikirlerini ve geleceğe ilişkin umutlarını paylaştı.

Kahveci, "23 Nisan, çocuklarımızın ne denli değerli olduğunu ve bu ülkenin geleceğini nasıl şekillendireceklerini gösteren bir semboldür. Bugün burada 43 çocuğumuzun bu koltukta oturması, sadece bir temsiliyet değil, umutlarımızın da bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Minik yazar, "Can Dostum Kahve" adlı kitabını Kahveci'ye hediye etti

Kahveci, geleceğin yazarlarından minik Muhammed Alp Kaleli'yi de makamında ağırladı. Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci ve Kütahya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Alya Asya Kehribar'ın da eşlik ettiği ziyarette, 9 buçuk yaşında yazarlık serüvenine adım atan Kütahya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyesi Muhammed Alp, "Can Dostum Kahve" adlı kitabını Kahveci'ye hediye etti. Kitabını imzalayarak takdim eden minik yazar, Kahveci'den büyük takdir topladı.

Ziyarette Muhammed Alp'i tebrik eden Kahveci, "23 Nisan'ın ruhuna yakışır bu anlamlı buluşma, geleceğimizin ne kadar parlak ve umut verici olduğunu bir kez daha gösterdi. Küçük yaşına rağmen bu kadar anlamlı bir esere imza atan evladımızı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Kahveci, futbol sahasına indi

Kahveci, 23 Nisan dolayısıyla Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen U10 Futbol Turnuvası'nı da ziyaret ederek çocukların coşkusuna ortak oldu. 15 takım ve yaklaşık 300 minik sporcunun katılımıyla başlayan turnuvada sahaya inen Kahveci, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Sporun çocukların gelişiminde büyük rol oynadığını vurgulayan Kahveci, "Bugün sahada dostluk, centilmenlik ve bayram sevinci var. Bu güzel tabloyu izlemek bizler için büyük bir mutluluk" dedi.