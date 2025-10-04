Kütahya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya\'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
04.10.2025 07:39  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Simav'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.49'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Geçen hafta 5.4 ile sallanan Kütahya'da korkutan bir deprem daha

GEÇEN HAFTA 5.4 İLE SALLANMIŞTI

Kütahya'nın Simav ilçesinde 28 Eylül Pazar günü saat 12.59'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntının derinliği 8.46 kilometre olarak ölçülmüştü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklamıştı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Kütahya, Deprem, Güncel, Simav, Dünya, Eylül, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek 9 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Sır ölüm Yanmış ceset bulundu, üzerinden kimlik çıkmadı Sır ölüm! Yanmış ceset bulundu, üzerinden kimlik çıkmadı
Memur ve emekliye şimdiden zam göründü İşte 3 aylık enflasyon farkı Memur ve emekliye şimdiden zam göründü! İşte 3 aylık enflasyon farkı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon

08:44
İngiliz futbol efsanesi Osimhen’den özür diledi
İngiliz futbol efsanesi Osimhen'den özür diledi
06:26
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor Orduya Gazze talimatı
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
03:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım
01:54
Trump’ın Hamas’a yanıtı Netayahu’yu şaşkına çevirdi
Trump'ın Hamas'a yanıtı Netayahu'yu şaşkına çevirdi
01:12
Diyanet’te köklü değişim Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
Diyanet'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
00:19
Süper Lig’in köklü ekibinde istifa şoku Başkan hemen devreye girdi
Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2025 09:12:16. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.