Kütahya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kütahya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu, eğitim 1 gün ara verildi.

25.04.2025 12:33
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Kütahya'da saat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Simav ve Pazarlar'da eğitime ara verildi

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Işın, Simav ilçesi ve köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

Bu arada, deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.

1 kerpiç evin duvarında ve bir camide çatlaklar olduğu bilgisi

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Simav merkezli 4,5 ve 4,6'lık depremlerin ardından jandarma, emniyet ve muhtarlardan oluşan ekiplerce saha çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya İl Afet Müdahale Planı kapsamında 23 Afet grubu sorumlu ve yöneticileri teyakkuz halindedir. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbar sayısı 2 olup, Yeniler Mahallesi'nde 1 kerpiç evin duvarında ve Hamzabey Mahallesi Camisi'nde çatlaklar olduğu bilgisi iletilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Hasar Tespit Ekipleri, saha keşif ekipleri tarafından iletilen veriler doğrultusunda yönlendirilmek üzere teyakkuz halindedir. İlçedeki tüm okul ve gündüz bakım evlerinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadın personele 1 gün süre ile idari izin verilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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