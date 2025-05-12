Kütahya'da 9 Hükümlü Hırsız Yakalandı

Kütahya'da haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlıktan hükümlü firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Kütahya il merkezinin yanı sıra Eskişehir ve Manisa'da 9 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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