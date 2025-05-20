Kütahya'da Arkeoloji Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da Arkeoloji Konferansı Düzenlendi

Kütahya\'da Arkeoloji Konferansı Düzenlendi

Kütahya'da 'Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları' konferansı, kültürel zenginlikler ele alındı.

20.05.2025 18:07
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Kütahya'da kazı başkanlarının katıldığı, "Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları" konulu konferans düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, müdürlüğün konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, Kütahya'nın büyük kültürel zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Kentteki turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yapıldığını belirten Ünal, "İlgili paydaşlarımızın katılımıyla hazırladığımız Kütahya Turizm Master Planı'nı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a arz ettik. Gelecekte ilimizin kültür ve turizmine katkı sunacak bir yol haritası ve rehberlik edecek güzel bir çalışma oldu." dedi.

Aizanoi Antik Kenti'nde kazı başkanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun da geçen yıl 6 sektörde çalışma yapıldığını, ağırlıklı olarak Zeus Tapınağı, agora (çarşı) ve stadyum yapılarında çalıştıklarını belirtti.

Çalışmalarda önemli yapılar ve bulguları gün yüzüne çıkarttıklarını anlatan Coşkun, "Podyumların birinin içindeki dolgu toprakta çeşitli sikkeler, fil dişi bir figürün parçası ve beklemediğimiz şekilde iyi korunmuş pişmiş topraktan bir tiyatro maskı bulundu. Bu tiyatro maskı, Aizanoi'nun Dionysos kültüne dair yeni veriler, katkılar sunuyor." diye konuştu.

Kütahya Müzesi Müdürlüğünce Dr. Arkeolog Sevgi Gürdal da kazı başkanlığını yaptığı Seyitömer Höyük'te gün yüzüne çıkarılan buluntular hakkında bilgiler verdi.

Höyükte 2024 kazı sezonunun en önemli buluntularından birinin Erken Tunç Çağı II dönemine tarihlenen tabakada rastladıkları 4 bin 400 yıllık silindir mühür olduğunu belirten Gürdal, şöyle konuştu:

"Silindir mühürler Mezopotamya'da ilk olarak 4'üncü binin ortalarında çıkıyor. Daha sonra ticari yollarla hem Anadolu'ya hem de dünyanın farklı bölgelerine yayılıyor. Bunun yanı sıra kazı çalışmalarında binlerce yıl öncesine tarihlenen buğday, mercimek, nohut ve haşhaş gibi örnekleri gün yüzüne çıkardık."

Programda Tavşanlı Höyük kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Erkan Fidan, DPÜ Doktor Öğretim Üyesi Zerrin Erdinç, Doç. Dr. Hakkı Levent Keskin de konuşma yaptı.

Program sonunda, katılımcılara sertifika ve çini tabak takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Arkeoloji Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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