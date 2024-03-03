Kütahya'da asker eğlencesi sonrası silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da asker eğlencesi sonrası silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya\'da asker eğlencesi sonrası silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da bir asker eğlencesinin ardından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

03.03.2024 20:15  Güncelleme: 20:16
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Kütahya'da asker eğlencesi sonrası bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Parmakören Mahallesi Memiş Yılman Caddesi'nde, bir asker eğlencesinin ardından husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Hakan Zengin (42) tabancayla açılan ateş sonucu, yakını Mustafa Açıkgöz de (40) başına aldığı sert cisim darbesiyle yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan A. (42) ve babası Ramazan A. (64), jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Kütahya, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da asker eğlencesi sonrası silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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