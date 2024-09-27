Kütahya'da Deprem Riski Uyarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Deprem Riski Uyarıları

Kütahya\'da Deprem Riski Uyarıları

Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'nın yapılaşmasında deprem riskinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

27.09.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, büyüyen bir kent olan Kütahya'nın yapılaşmasında deprem riskinin hassasiyetle gözetilmesi gerektiğini söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği, Mimarlar Odası, Kütahya Belediyesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kütahya'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Kütahya" başlıklı programda katılımcıları bilgilendiren Görür, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görür, amacının Anadolu'yu dolaşarak insanların ölmemesi ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi için uyarılarda bulunmak olduğunu söyledi.

Kütahya'da geçmişte büyük depremler yaşandığını belirten Görür, şöyle devam etti:

"Kütahya bir deprem kenti. Özellikle daha doğuda doğrultu atımlı fayların etkin olduğu ülkemizde batıda daha çok graben, horst dediğimiz normal fayların egemen olduğu bir rejim var. Kütahya bu iki rejim arasında biraz geçişi simgeliyor. Bundan dolayı bu bölgede diri faylar konsantre olmuş vaziyette ve büyük depremler üretme potansiyeli de var. Tarihi dönemlerde Kütahya ve çevresinde 7'nin üzerinde depremler bile var. Ağırlıklı olarak 6'lı, 7'li depremler var."

Prof. Dr. Görür, Kütahya'nın büyüyen bir kent olduğunu, yapılaşmada deprem riskinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kütahya'daki yapılaşmaya değinen Görür, "Kütahya yanlışı yapıyor. Kütahya kendi bütün düzlük alanlarında grabenin tavan bloku üzerinde kolayına giden evler yapıyor." dedi.

Kentin sıvılaşmış riskli bir zemininin olduğunu anlatan Görür, "Kütahya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yapılması gerekiyor. Bu bölgenin bütün dinamikleri, arz kabuğunun bütün dinamikleri hem yer altı hem yer üstü deprem dalgalarının bu bölgede tutum ve davranışları, nerede, nasıl davranacakları, en büyük yer hızı, en büyük yer ivmesi, depremin yapılara bindireceği yükler, sıvılaşma yani bütün bunlar tehlike haritaları yapılmak suretiyle önce bir belediye başkanının veya yetkilinin önüne gelecek. O yetkili de kenti o yer bilimleri mikro bölgeleme verilerine göre yönetecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Naci Görür, Güncel, Deprem, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Deprem Riski Uyarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:57:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Deprem Riski Uyarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement