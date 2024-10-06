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Kütahya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kütahya\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'deki soykırımın yıl dönümünde destek yürüyüşü düzenledi.

06.10.2024 23:59
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KÜTAHYA'da sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bugüne çocuk, kadın, sivil demeden sürdürdüğü soykırım, bir yılını doldurdu. Kütahya'da Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) çatısı altında birçok sivil toplum kuruluşu, Filistin'de yaşanan soykırımın yıl dönümünde Gazze'de yaşananları protesto etmek ve Gazze halkına destek vermek amacıyla yürüyüşte bir araya geldi. Kütahya Belediyesi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ön sırasında ise kırmızıya boyanmış kefenlerle gençler yer aldı. Zafer Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Gazze ile ilgili hazırlanan video gösterimi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, dualar edildi.

Kalabalık adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Başkanı Fatih Köse, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, "Siyonist İsrail, Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka bir örnek yoktur" dedi. Kalabalık konuşmaların ardından sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: DHA

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