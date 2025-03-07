Kütahya'da Geleneksel Ümmet İftarı Gerçekleştirildi

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde geleneksel hale getirilen "Ümmet İftarı" gerçekleştirildi.

Tarihi Ulu Cami'de yer sofrası kurularak yapılan programa katılanlar hurma, su, ayran ve simitle iftar yaptı.

Kütahya Valisi Musa Işın, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

"Ümmet İftarı" programlarının bu anlamda güzel bir örneklik oluşturduğunu belirten Işın, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı bizim en kutsal ayımızdır. Onun için 11 ayın sultanı diyoruz. Bu ayda bizler Rabbimizin rızasını kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Allah, yılın tüm günlerinde bizlerin birlik ve beraberliğini muhafaza etsin. Dünyanın her yerinde Müslümanlar bir ve beraber olmalıdır. Bizler birbirimize el uzatıp, birbirimizi sevmeliyiz."

İftar programının bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiklerini dile getiren dernek başkanı Mustafa Yenipazar da ramazan ayının Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olmasını diledi.

Protokol üyeleri ile vatandaşların ilgi gösterdiği iftar, Kütahya Müftüsü İrfan Açık'ın dua etmesinin ardından sona erdi.