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Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 108 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 108 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G. ve A.A.'nın kaçak sigara satışı yaptığını tespit ederek baskın düzenledi. Çiftlik evinde yapılan aramada 108 bin adet makaron ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2023 - 16:51,
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KÜTAHYA'da polisin baskın yaptığı çiftlik evinde 108 bin adet makaron olarak bilinen kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler S.G. ve A.A.?nın kaçak sigara satışı yaptığını tespit etti. Bir süre izlenen şüphelilerin imalathane olarak kullandığı çiftlik evine baskın yapıldı. Çiftlik evi ve şüphelilerin aracında yapılan aramada 78 bin 200 adet boş filtreli sigara kağıdı, 30 bin adet doldurulmuş kaçak sigara elektrikli sigara sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi. Şüpheliler S.G. ve A.A. da yakalarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kütahya\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 108 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik, Kütahya, Gözaltı, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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