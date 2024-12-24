Kütahya'da Mesleki Eğitimde Yeni Fırsatlar - Son Dakika
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Kütahya'da Mesleki Eğitimde Yeni Fırsatlar

Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sektör ihtiyaçlarına uygun eğitimlerle nitelikli mezunlar yetiştiriyor.

24.12.2024 10:46
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Kütahya'da iki yıl önce öğrenci alımına başlayan TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, endüstri, metal ve makine sektörlerine yönelik öğrencilere nitelikli eğitim veriyor.

Kütahya OSB'de faaliyet gösteren meslek lisesi, firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili ankete göre belirlenen "Makine Teknolojisi", "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri" ve "Metal Teknolojisi" alanlarında 300 öğrenciyle 3'üncü eğitim öğretim yılında faaliyetini sürdürüyor.

İstihdam garantili yetiştirilen öğrencilerin, sunulan imkanlarla daha donanımlı mezun olup iş hayatına başlamada avantaj elde etmeleri amaçlanıyor.

Endüstri, makine ve metal sektörlerine kalifiye personelin yetiştirildiği okulda, atölye derslerinin bir bölümü zaman zaman OSB'deki işletmelerde yapılıyor.

İlk mezunlarını 2026 yılında verecek okulu bitirecek öğrenciler, OSB'deki fabrika ve işletmelerde hemen işe başlama imkanına sahip olabilecek.

Okul müdürü Ali Kesgin, AA muhabirine, 2022-2023 yılında eğitim öğretime başlayan okula her yıl 102 öğrenci alındığını anlattı.

Öğrencilerin ulaşım, yemek ve kıyafet gibi hizmetlerinin OSB yönetimi tarafından ücretsiz karşılandığını belirten Kesgin, ayrıca il dışı ve fuar gezilerine katlıma imkanı sağlandığını ifade etti.

Kesgin, öğrencileri donanımlı yetiştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Okulumuz bu yıl itibarıyla proje okulu oldu. Bu nedenle eğitim kalitemiz daha da artacak. Önceden okulumuza diploma notu ile öğrenci alıyorduk, bundan sonra ise Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı ile öğrenci alınacak. Mezunlarımızın yüzde 30'unu yükseköğrenime göndermeyi hedefliyoruz. Üniversiteye gitmeyen öğrencilerimiz ise istemeleri halinde fabrikalarda mesleğiyle alakalı OSB yönetimi tarafından işlere yerleştirilecek. Üniversite mezunlarının iş bulma sıkıntısının yaşandığı dönemde okulumuz çok ön plana çıkıyor. Geçen yıl 1200 civarında başvuru vardı, sadece 102 öğrenci alabildik."

"Öğrencilerimiz sanayicilerimizle direkt irtibat halinde"

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da sanayicilerin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetişmesi için kurulan okulun bölümlerini, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile OSB'deki işletmelerin ihtiyaçlarına göre belirlediklerini dile getirdi.

İlerleyen dönemlerde ihtiyaca göre başka bölümlerin açılabileceğini ifade eden Eskioğlu, "Diğer meslek liselerinden en önemli farkı, buradaki öğrencilerimizin sanayicilerimizle direkt irtibat halinde olmaları. Fabrikalara girip çıkmakta zorlanmıyorlar. İşletmelerin yöneticileri ise öğrencilerimizi fabrikaların bir ferdi gibi görüyor. Öğrencilerimiz burada teoriyi ve pratiği görmüş oluyor." dedi.

Liseden mezun olup istihdam edilecek gençlerin OSB'yi üretim kalitesi bakımından diğerlerine göre bir adım daha öne geçireceğini vurgulayan Eskioğlu, gelecekte Kütahya OSB'de bir yüksekokulun da faaliyete geçirilmesi için girişimde bulunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Metal Teknolojisi Alanı öğrencilerinden Rana Çeliktaş, rehber öğretmenlerinin önerisiyle tercih ettiği okulda kaynakçılık mesleğini çok iyi öğrendiğini belirtti.

Makine Teknolojisi Alanından Sabri Muslu, meslek öğrenmek ve mezun olduktan sonra iş garantisinden dolayı bu okulu seçtiğini bildirdi.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanından Eren Çelik ise okulda kendilerine mesleğin tüm inceliklerinin öğretilmesi için her türlü imkanın sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Mesleki Eğitimde Yeni Fırsatlar - Son Dakika

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