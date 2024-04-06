31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri devam ediyor. CHP, MHP ve AK Parti'nin birbirine yakın oylar aldığı adayı Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Kütahya'da yerel seçim yarışında CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29.69, MHP adayı Alim Işık yüzde 29.25 ve AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu ise yüzde 27.71 oy aldı.
Sonuçların belli olmasının ardından Kütahya MHP İl Başkanlığı, Eyüp Kahveci'nin kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuran parti ilgilileri, Kütahya'daki belediye seçiminin iptali ya da 549 sandıktaki tüm oyların yeniden sayımını talep etti. İtiraz süreciyle ilgili son sözü söyleyen YSK, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Öte yandan; yapılan itirazları değerlendiren CHP adayı Eyüp Kahveci, "Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 74 yıl sonra kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'da halkın iradesini ortaya koyularak seçilmesinin hazmedilememesi var" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
Son Dakika › Güncel › 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak - Son Dakika
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