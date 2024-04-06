3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak

Geniş Video İzle

Yüksek Seçim Kurulu; CHP, MHP ve AK Parti'nin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

06.04.2024 15:44  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri devam ediyor. CHP, MHP ve AK Parti'nin birbirine yakın oylar aldığı adayı Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Kütahya'da yerel seçim yarışında CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29.69, MHP adayı Alim Işık yüzde 29.25 ve AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu ise yüzde 27.71 oy aldı.

MHP İTİRAZ ETTİ

Sonuçların belli olmasının ardından Kütahya MHP İl Başkanlığı, Eyüp Kahveci'nin kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuran parti ilgilileri, Kütahya'daki belediye seçiminin iptali ya da 549 sandıktaki tüm oyların yeniden sayımını talep etti. İtiraz süreciyle ilgili son sözü söyleyen YSK, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak

"HALKIN İRADESİ HAZMEDİLEMEDİ"

Öte yandan; yapılan itirazları değerlendiren CHP adayı Eyüp Kahveci, "Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 74 yıl sonra kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'da halkın iradesini ortaya koyularak seçilmesinin hazmedilememesi var" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya\'da oylar yeniden sayılacak

AK Parti, Kütahya, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ender Kervancıoğlu: YSK yine Ak partiye işliyor. Seçimi az farkla kazanmak kabahat oldu. Mutlaka tekrarlatıp Akpye Mhpye ikinci şansı veriyorlar. Dayanaksız işler. 147 37 Yanıtla Selami Karagülle: Ya aslında CHP’nin kılpayı kazandığı yerlerde seçim sonuçlarına itiraz yasaklanmalı öyle değil mi Ya arkadaş siz nasıl bir kafa yapısına sahipsiniz ya işinize geldi mi hak hukuk adalet gelmedi mi guguk 28 67 Ender Kervancıoğlu: Selami, Abuzer, Mehmet, Çağatay, beytullah her yorumumun altına gelip konmayın ak troller biraz yüzünüz kızarsın. Her yere laf yetiştirmeyin. Kaybettiğinizi kabullenip oturmayı de bilmiyosunuz. 49 17 ayzer karaarslanoğlu: Ana muhalefet bu sefer daha farklı alır.Millet görüyor anlıyor yapılmak istenenleri 9 2
  • Ahmet Çak: ergeç hak kaklının olacaktır bu işin lamı cimi yok 69 6 Yanıtla
  • yasin dumlupınar: alim ışık inşallah kazanır 15 44 Yanıtla Samet Aldemir: daha once kazandida ne yaptı kutahyaya bir Kütahyalı olarak kesinlikle CHP kazanmalı daha önce akp ve MHP vardı ne yaptılar söylesene bana bı 29 6 Ali Yıldız: Niye Alim Işık zembille mi geldi !!! 18 6
  • Whatisup Up: Keşke bütün seçimleri iptal edip tekrardan yapsalar! El mi yaman bey mi görseler. Yeter ya, resmen milletin iradesiyle oynuyorlar. YSK da çanak tutuyor. 46 4 Yanıtla
  • Vatanperver adam: ulan bi doymadiniz dünyayı aldınız gözünüzü toprak doyursun 37 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Çayırova Belediyesi MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak
    16:55 Çayırova Belediyesi MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak

    Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Takımın hedefi mutlak galibiyet.

  • Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu
    16:51 Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu

    Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu mağlup eden takım, finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu'nu da yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

  • Deprem Bölgesinde 300 Bin Konutun Yapımı Devam Ediyor
    16:49 Deprem Bölgesinde 300 Bin Konutun Yapımı Devam Ediyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde binlerce şantiye ve 300 bin konutun yapımının devam ettiğini açıkladı. Özhaseki, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından 18 milyon insanın etkilendiğini ve büyük bir hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakanlık olarak bölgede çalışmaların sürdüğünü ve evlerin tamir edildiğini, yeni konutlar inşa edildiğini ifade eden Özhaseki, depremzede kardeşlerin yuvalarına oturana kadar hizmete devam edeceklerini söyledi.


16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
14:37 Yankesicilik yaparken yakalanınca “Bomba var“ diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı Yankesicilik yaparken yakalanınca "Bomba var" diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
15:40 Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti Kate Middleton’a gizli mesaj mı yolladı Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton'a gizli mesaj mı yolladı?
14:08 Erzincan İliç’te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryatlarıyla yürek yaktı Erzincan İliç'te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryatlarıyla yürek yaktı
14:08 Şanlıurfa’da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı, 5 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 şüpheli gözaltına alındı
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
13:09 Rusya’da baraj patlaması: 2.400’den fazla ev sular altında Rusya'da baraj patlaması: 2.400'den fazla ev sular altında
13:08 18 yaşında mahallesine muhtar oldu 18 yaşında mahallesine muhtar oldu
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 16:59:06. #1.13#
SON DAKİKA: 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement