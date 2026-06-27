Kütahya\'da Polis Ekipleri Yangını Söndürdü

KÜTAHYA'da devriye gezen polis ekibi, bir apartmanın girişinde çıkan yangını fark edip söndürdü. Polisler, yoğun duman nedeniyle evinde mahsur kalan kadını da tahliye etti.

Ali Paşa Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, 4 katlı bir apartmanın giriş kapısındaki merdiven altında çıkan yangını fark etti. Alevleri gören polis ekiplerinin telsiz anonsuyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kaplarken, polis ekipleri tüm bina sakinlerini uyarıp evlerinden tahliye etti. 3'üncü katta duman nedeniyle evinde mahsur kalan bir kadın ekipler tarafından dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.