Kütahya'da Sünnet Şöleni Düzenlendi
Kütahya'da Sünnet Şöleni Düzenlendi

21.08.2025 22:30
Kütahya'da 32 çocuk için sünnet şöleni yapıldı, hediyeler verildi ve eğlenceler düzenlendi.

Kütahya'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 32 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Osmanlı padişahı 2. Bayezid'in 529 yıl önce Amasya'da kaleme aldığı vakfiyesi uyarınca düzenlenen şölen, tarihi Ulu Cami'de mevlit ve dua okunmasıyla başladı, ardından çocukların ellerine kına yakıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ne kortej halinde gelen çocuklar ve aileleri, mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Kentteki bir restoranda devam eden programda yemek ikramında bulunuldu, çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, burada yaptığı konuşmada, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün oldukça önemli bir çalışma yaptığını belirtti.

Sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik eden Kazez, "Yavrularımız bugün aynı zamanda Peygamber Efendimizin sünnetini de yerine getirmiş oluyorlar. Bütün çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Rabbim sünnet şölenimizi hayırlı kılsın." dedi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammed Enes Çınar da Sultan 2. Beyazıt Vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da toplamda 100 çocuğu sünnet ettirdiklerini söyledi.

Kütahya'da 32 çocuğun sünnetini gerçekleştirerek bu hayır şartını yerine getirdiklerini belirten Çınar, buna benzer vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından çocuklara altın takı, scooter, tablet ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Kültür, Sünnet, Kadın, Yaşam, Şölen, Çocuk, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kütahya'da Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
