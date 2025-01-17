Kütahya'da Tır Kazası: 1 Genç Ölüm, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Tır Kazası: 1 Genç Ölüm, 1 Yaralı

Kütahya\'da Tır Kazası: 1 Genç Ölüm, 1 Yaralı

Kütahya'da bir kamyonet tıra çarpması sonucu 1 genç yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

17.01.2025 23:46
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Kütahya'da tıra çarpan kamyonetteki 1 genç öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet İdris idaresindeki 03 BS 747 plakalı kamyonet, Kütahya Afyonkarahisar kara yolunun 16. kilometresinde aynı yöne giden C.A'nın kullandığı tomruk yüklü 27 AJY 873 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü İdris ile yanındaki Ahmet Genç (23) kamyonette sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İdris ve Genç, gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Bu kişilerden Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan İdris ise sağlık görevlilerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç'in cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Tır Kazası: 1 Genç Ölüm, 1 Yaralı - Son Dakika

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