Kütahya'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kütahya\'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet Taş idaresindeki otomobil, Ahmet Durgut'un aracına arkadan çarptı. Kazada Ahmet Durgut hayatını kaybederken, Feride Durgut ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ahmet Taş gözaltına alındı.

25.04.2024 21:58
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Tavşanlı'dan Harmancık istikametine giden Ahmet Taş idaresindeki 01 NH 890 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Ahmet Durgut (75) idaresindeki 16 BKZ 38 plakalı otomobile arakadan çarptı.

Kazada sürücü Ahmet Durgut ile araçta yolcu olarak bulunan Feride Durgut ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ahmet Durgut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Feride Durgut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer araç sürücüsü Ahmet Taş ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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