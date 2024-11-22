Kütahya'da yaşlı çifti 1 milyon lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da yaşlı çifti 1 milyon lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaşlı çifti yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

22.11.2024 14:46
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaşlı çifti yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Osman (84) ve Hatice A. (78) çiftini 15 Kasım'da telefonla arayıp jandarma personeli olduklarını söyleyen dolandırıcılar, isimlerinin karıştığı suçtan kurtulmaları ve gerçek suçluların yakalanması için evlerindeki altınlar ile paraları istedi.

Dolandırıcılara inanan yaşlı çift, evlerine gelen şüphelilere yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve paraları teslim etti.

Osman ve Hatice A'nın bir süre sonra dolandırıldıklarını fark ederek şikayetçi olması üzerine İlçe Emniyet Amirliği, 20 kişiden oluşan özel ekip kurarak zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki güvenlik kameralarına ait 230 saatlik görüntüleri inceleyen ekip, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Yusuf K. (21) ile Baran Şahin K. (19) olduğunu belirledi.

Manisa'daki adreslerine yapılan baskınla yakalanan zanlılar, İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da yaşlı çifti 1 milyon lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da yaşlı çifti 1 milyon lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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