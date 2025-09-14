Kütahya\'da Yetim Çocuklar İçin Piknik

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, kentteki yetimler için çocuk şenliği ve piknik etkinliği düzenledi.

Kent Ormanı mesire alanındaki pikniğe katılan yaklaşık 150 yetim çocuk, İHH gönüllüsü ağabey ve ablalarıyla eğlendi.

Dernek başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH olarak kentteki yetimlere yönelik çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Geleneksel çocuk şenliği ve pikniğini on yıldır düzenlediklerini belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

"İHH ailesi olarak yetimler için düzenlediğimiz birçok etkinliği geleneksel hale getiriyoruz. Bu piknik ve çocuk şenliğimizi de bu kapsamda gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı sadece maddi olarak değil manevi olarak da yanlarında olduğumuzu hissettirmek için belirli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliğimiz de bunlardan birisi. Zaman zaman çocuklarımızla bir araya gelip yaş günlerini kutluyoruz, sinemaya gidiyoruz. Bu etkinliğimiz çocuklarımız için oldukça güzel bir program. Onlar her sene bunu yapmamızı istiyorlar. Onlarla bir arada olmaktan bizler de çok mutlu oluyoruz."

Dernek olarak 112 yetim çocuğu desteklediklerini de kaydeden Yenipazar, "Bize başvuran her yetim çocuğumuzun durumuna bakıyoruz, ondan sonra da desteklemeye alıyoruz. Çocuklarımıza aylık olarak düzenli olarak verdiğimiz desteğin dışında bayramlarda bayramlık desteği, kış öncesi bot mont ve kışlık giyecekler, okula başlarken kırtasiye desteği ve kışın da kömür desteği gibi desteklerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Etkinlik, yapılan ikramların ardından, çocuklarla oynanan oyunlarla sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İHH gönüllüleri, çocuklar ve aileleri katıldı.