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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya-Tavşanlı karayolu 8'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 8 araç birbirine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kütahya\'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
19.12.2023 - 22:50,
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KÜTAHYA'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu 8'inci kilometresindeki Özçınarlar kavşağında meydana geldi. Samet Yakut kullandığı 78 BK 736 plakalı TIR ile kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 6 otomobil, kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, Nevzat Işık (51), Rabia Yıldırım (32), Hamza Güner (31) ve Hamza Işık (25) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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