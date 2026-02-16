Adil Özkan Sergisi Kütahya'da Açıldı

(KÜTAHYA) - Ressam Adil Özkan'ın kişisel sergisi, Kütahya Belediyesi, Kütahya Kent Konseyi ve Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliğiyle AKK Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Belediyesi, Kütahya Kent Konseyi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen ressam Adil Özkan'ın kişisel sergisinin açılışına katıldı.

Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergide Kahveci, sanatın kentin ruhunu besleyen en güçlü değerlerden biri olduğunu belirterek, "Kütahya'mızın kültürel ve sanatsal birikimini farklı şehirlerde tanıtmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sanatçılarımızın emeğini görünür kılmak ve onları desteklemek bizim önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi.

Kentin köklü kültür ve sanat geleneğine dikkati çeken Kahveci, Adil Özkan'ın eserlerinde Anadolu'nun ruhunu, insan hikayelerini ve geleneksel değerleri ustalıkla yansıttığını belirtti. Serginin, kent ile Ankara arasında kültürel bir köprü kurduğunu vurgulayan Kahveci, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Hakan Aktaş'ın katıldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Adil Özkan'ın sergisi, farklı teknik ve temalardaki eserleriyle ziyaretçilerinden tam not aldı.

Açılış programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve eserlerin incelenmesiyle sona erdi.