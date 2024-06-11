Saadet Partisi Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Şehir Hastanesinde çalışan işçilerin maaş alamadığını belirtti - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Şehir Hastanesinde çalışan işçilerin maaş alamadığını belirtti

Saadet Partisi Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Şehir Hastanesinde çalışan işçilerin maaş alamadığını belirtti

Ali Fazıl Kasap, Kütahya Şehir Hastanesinde çalışan 418 işçinin üç aydır maaş alamadığını iddia etti. Kasap, işçilere hak ettikleri ödemelerin bir an önce yapılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

11.06.2024 16:23
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Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Şehir Hastanesinde çalışan işçilerin maaş alamadığını öne sürerek, "Bu durumun bayram öncesi bir an önce giderilmesini ve işçilere hak ettiklerinin tamamının ödenmesini istiyoruz." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sinop'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kütahya Şehir Hastanesinde yaklaşık üç aydır 418 işçinin maaş alamadığını iddia eden Kasap, 30 Nisan'da işçilerin haklarının ödenmesi yönünde talepte bulunduklarını ve 1 maaş ödeme yapıldığını aktardı.

İşçilerin her gün hastane önünde eylem yaptığına söyleyen Kasap, bir kısmı işi bıraktığı için hastanedeki temizlik hizmetinin diğer devlet hastanelerinden gelen kadrolu çalışanlar tarafından yerine getirildiğini ifade etti.

Kasap, "Şu anda Bilkent Şehir Hastanesinde de işçiler maaşlarını aylardır alamadıkları için eylem yapıyor. Türkiye'de şehir hastanelerindeki taşeron firma elemanları sadece ve sadece hak edişlerini dahi alamadıkları için mağdur durumdalar. Hastane idarecileri ve sağlık müdürlükleri ödemeyi ilgili müteahhit firmaya yaptıkları halde, müteahhit firma yükümlülüklerini yerine getirmediği için hem hastalar hem de çalışanlar mağdur durumda. Bu durumun bayram öncesi bir an önce giderilmesini ve işçilere hak ettiklerinin tamamının ödenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Şehir Hastanesinde çalışan işçilerin maaş alamadığını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Şehir Hastanesinde çalışan işçilerin maaş alamadığını belirtti - Son Dakika
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