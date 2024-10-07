Kutsal İşgal Belgeseli Kocaeli'de Gösterildi - Son Dakika
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Kutsal İşgal Belgeseli Kocaeli'de Gösterildi

Kutsal İşgal Belgeseli Kocaeli\'de Gösterildi

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Kutsal İşgal' belgeseli, Filistin'deki işgali ele aldı.

07.10.2024 20:46
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İşgal altındaki Batı Şeria'da çekimleri gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" belgeseli 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda gösterildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında, çekimleri işgal altındaki Filistin topraklarında yapılan belgesel Selim Sırrı Paşa Salonu'nda izleyicilerle buluştu.

Gösterim öncesi düzenlenen söyleşide konuşan yapımcı Aslıhan Eker Çakmak, belgeselin İsrail içerisinde bulunan Filistin topraklarında çekildiğini ve bölgedeki işgalcilerle de röportaj yapıldığını söyledi.

Belgeselde radikal Yahudi cemaatlere ve saldırgan işgalcilere karşı olan liberal aktivist İsraillilere yer verildiğini dile getiren Eker Çakmak, "Bu insanlar Yahudilerin yaptıklarına karşılar. Bu yüzden sürekli aktivizm yapıyorlar. Yapılan şiddeti izliyorlar, belgeliyorlar." dedi.

Yönetmen Tanju Şahin de çekimlerin Batı Şeria'da gerçekleştiğini, belgeselde günümüzde hiçbir şekilde gündeme getirilemeyen iki devletli çözümün önünde en büyük engel olan "apartheid" rejimini işlediklerini ifade etti.

Söyleşinin ardından belgesel izlendi.

"Kutsal İşgal" belgeseli

TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) adlı belgeselde Filistin topraklarının adım adım işgal edildiği, İsrail medyasının bile zaman zaman eleştirdiği "Hilltop Youth" adlı radikal grubun yetiştirildiği karakolların içinden çekilen görüntüler yer alıyor.

Belgesel, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve uluslararası toplumun büyük bir kısmının yasa dışı kabul ettiği Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti hem tanıkların hem de faillerin gözünden, çarpıcı görüntülerle anlatıyor.

İsrailli aktivistler, eski İsrail askerleri, radikal işgalci liderler ve İsrail parlamento üyeleri ile yapılan röportajlar ile Siyonist İsrail'in Filistinlileri yerinden etme stratejilerini ortaya koyan belgesel, Filistinlilerin topraklarının nasıl çalındığını, evlerinin nasıl yıkıldığını gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kutsal İşgal Belgeseli Kocaeli'de Gösterildi - Son Dakika

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