Kütüphaneler Çocukların Gözdesi

31.03.2026 12:26
Yazar ve öğretmen Tuba Çatpınar, kütüphanelerin artık çocukların dikkatini çeken mekanlara dönüştüğünü söyledi.

Türkiye genelinde her yıl mart ayının son haftasında kutlanan Kütüphaneler Haftası, bu yıl da okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphanelerin toplumsal hayattaki önemine dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen ve bu yıl 30 Mart-5 Nisan arasında kutlanılan hafta kapsamında söyleşiler, sergiler, atölye çalışmaları ve kitap okuma etkinlikleriyle her yaştan bireyin kütüphanelerle buluşması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Derince Kütüphanesi'nde yaklaşık 2 yıldır görev yapan Çatpınar, kütüphane kültürünün son yıllarda önemli ölçüde dönüşüm geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eskiden kütüphaneler daha çok araştırma yapılan, ansiklopedilerin ağırlıkta olduğu mekanlardı. Günümüzde ise romanlar, çocuk kitapları ve Türk tarihine dair eserlerle ön plana çıkıyor. Kütüphaneler artık sadece bilgiye ulaşma noktası değil, aynı zamanda öğrencilerin yoğun olarak ders çalıştığı yaşam alanlarına dönüştü. Biz de bu dönüşümü desteklemek adına, özellikle öğrencilerle düzenlediğimiz etkinliklerle kütüphaneleri daha aktif ve canlı hale getirmeye çalışıyoruz."

"Kütüphaneler artık çocukların dikkatini çeken bir yer oldu"

Çatpınar, kütüphanelere artık 7'den 70'e okurların geldiğine işaret ederek, "Yaşı büyük insanların sık sık gelip kitap aldığını, küçük çocukların aileleriyle kütüphanede kitap okuduğunu ve bundan da çok zevk aldıklarını görüyorum. Bu durum beni mutlu ediyor." dedi.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kütüphane bünyesinde ayrıca kitap okuma atölyeleri düzenlediklerini aktaran Çatpınar, şöyle devam etti:

"Belli başlı kitaplar seçiyoruz. Bunları çocuklarla beraber inceliyor, yorumluyoruz. Karakterin yerine kendimizi koyuyoruz. Bunun dışında kütüphaneyi tanıtmak için ekstra geziler düzenliyoruz. Kütüphaneler artık çocukların dikkatini çeken bir yer oldu. Tabii ki her zaman kitap okumaya gelmiyorlar. Bazen sadece futbol kitaplarına bakmak için geliyorlar ya da kütüphanenin ortamını görmek istiyorlar. Biz de onlara kütüphaneyi gezdiriyor, kütüphane kurallarını anlatıyoruz, onlarla sohbet ediyoruz."

"Kütüphane ortamı çok rahat gözlem yapabileceğim bir yer oldu"

Tuba Çatpınar, minik okurlara özel Karavan Çocuk'tan çıkan "Kütüphane Dedektifleri" başlıklı bir kitap kaleme aldığını da dile getirerek, "Kütüphanede çalışmak, benim bir yandan yazma sevdamı tetikledi. Hem öğretmen olduğum için hem de bir kütüphanede çalıştığım için çocuklarla çok fazla vakit geçiriyorum. Kütüphane ortamı çok rahat gözlem yapabileceğim bir yer oldu ve öğrencileri, yetişkinleri gözlemledim. İlk kitabım. Yazarken de çoğunlukla 'Ne yazabilirim?' diye kütüphanede hayaller kurdum." diye konuştu.

Kitabın hikayesinin kütüphane ortamında geçtiğine değinen Çatpınar, şunları anlattı:

"Kitabı yazarken, fen bilimleri öğretmeni olduğum için hem kendi alanımı kullanmak hem de çocukları okumaya sevk edecek bir şeyler yazmak istedim. Kitabımızın içerisinde daha çok Müslüman bilim adamları bulunuyor. Bu dehalar bize ne katmış? Bu konudan biraz fantastik bir şekilde bahsettim. Bir buçuk sene önce Büyükada'ya gitmiştim. Orada Büyükada Rum Yetimhanesi'ni gördüm ve 'Burası bir kütüphane olsaydı muhteşem olurdu' diye düşünmüş, kafamda onu da bir yere not etmiştim."

Çatpınar, kitapta Uhud Savaşı'nın çok bilinmeyen bir yönüne de yer verdiğini dile getirerek, "Bilim adamlarıyla birlikte bu hayal dünyasını çocuklarımızın eline bıraktım. Bilgiye ulaşmanın çok zor olmadığını ama doğru bilginin peşinde koşmanın bir dedektiflik işi olduğunu göstermeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:10
Hukukçu Bozbayındır, Kavala’nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
