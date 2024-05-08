Kuveyt Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika
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Kuveyt Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Kuveyt Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür etti

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine sunulan 'Devlet Nişanı' için teşekkürlerini iletti. Sabah, Türkiye'den ayrılırken duyduğu mutluluğu ve güzel karşılama için Erdoğan'a şükranlarını sundu. Ankara ziyaretinin iki dost ülke arasındaki işbirliği umutlarını artırdığını vurgulayan Sabah, Erdoğan'ın girişiminin dostluk ilişkilerinin derinliğini yansıttığını ifade etti.

08.05.2024 14:04
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Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara ziyaretinde kendisine sunulan "Devlet Nişanı" için teşekkürlerini iletti.

Kuveyt resmi ajansına (KUNA) göre Sabah, Erdoğan'a gönderdiği telgrafta, " Türkiye'den ayrılırken mutluluk duyuyoruz. İki dost ülke ve halkları arasındaki yakın tarihi bağların derinliğini ve sağlam dostluğunu yansıtan, bizlerin ve beraberimizdeki heyet üyelerinin gördüğü güzel karşılama ve konukseverlik için Erdoğan'a şükranlarımızı sunmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Emiri Sabah, Ankara ziyaretinin "iki dost ülke arasında, ortak hedeflere ve karşılıklı çıkarlara dayanan, halkların umut ve isteklerini karşılayacak şekilde tüm alanlarda yapıcı işbirliği umutlarını artırdığını" vurguladı.

Kendisini "Devlet Nişanı" ile ödüllendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "en derin teşekkürlerini" ileten ve gurur duyduğunu aktaran Kuveyt Emiri, Erdoğan'ın bu girişiminin "iki dost ülke arasındaki ortaklık ve dostluk ilişkilerinin derinliğini yansıttığını" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmüş, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah'a Devlet Nişanı tevcih etmişti.

Kaynak: AA

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