Kuveyt Hükümeti, İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası güvenlik hazırlıklarını görüştü

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Kuveyt hükümeti, İran'ın İsrail'e hava saldırısı sonrası, ülkenin "güvenlik hazırlıklarını" görüştü.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısının ardından Kuveyt hükümeti, Başbakan Muhammed es-Sabah başkanlığında olağanüstü toplantı düzenledi.

Toplantıda, güvenlik düzeyinde tüm ihtimallere karşı çeşitli hazırlıklar, temel hizmetlerin güvence altına alınması ve tüm ihtiyaçların sağlanması konuları ele alındı.

Öte yandan, Kuveyt Havayolları, gelen ve giden tüm uçuşları gerilimli bölgelerden uzaklaştırma kararı aldı.

Uçuşların yeni bir sefer planına göre yapılacağı aktarıldı.

Irak, Ürdün ve Lübnan, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahalarını kapattıklarını duyurmuştu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.