Kuveyt\'te 32 İHA Düşürüldü

KUVEYT, 16 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt ordusu, gün doğumundan itibaren ülkenin hava sahasına giren 32 düşman insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek İran'ı, ülkedeki kritik tesisleri hedef almakla suçladı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kuveyt'in bir dizi kritik tesisini hedef alan insansız hava araçlarının etkisiz hale getirildiğini bildirerek, saldırıyı "İran saldırganlığı" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, düşürülen İHA'ların enkazının bazı yerleşim bölgelerinde maddi hasara yol açtığı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Saldırıda hedef alınan noktalara veya hasarın boyutuna ilişkin detay paylaşılmadı.

ABD'nin son günlerde İran'a yönelik saldırılarıyla bölgedeki gerilim tırmanırken, Washington yönetimi söz konusu operasyonların "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari denizciliği tehdit etme kabiliyetini düşürmeyi" amaçladığını belirtmişti.

İran ise saldırılara karşılık olarak, füze ve İHA saldırıları düzenleyerek çok sayıda Körfez ülkesindeki ABD üslerini ve tesislerini hedef almıştı.