Kuveyt'te 6 ABD askerinin öldüğü saldırıda uyarıların göz ardı edildiği öne sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuveyt'te 6 ABD askerinin öldüğü saldırıda uyarıların göz ardı edildiği öne sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

CBS News, İran'ın martta Kuveyt'teki ABD komuta merkezine düzenlediği ve 6 ABD askerinin öldüğü dron saldırısı öncesi zayıf tahkimat uyarılarının göz ardı edildiğini iddia etti. Binbaşı Ramsbottom, yeterli savunma planlanmadığını ve ilk yardım istasyonu olmadığını öne sürdü.

İran'ın mart ayında Kuveyt'teki ABD üslerini hedef alan ve 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırısı öncesi, komuta merkezindeki yetkililerin zayıf tahkimatlara ilişkin uyarıları göz ardı ettiği iddia edildi.

CBS News'un haberinde, İran'ın Kuveyt'te Şuayba Limanı'ndaki komuta merkezini hedef alan ve 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği dron saldırısına ilişkin iddialara yer verildi.

Söz konusu saldırıya şahit olan ABD ordusundan Binbaşı Stephen Ramsbottom, komuta merkezindeki üst düzey askeri yetkililerin saldırı öncesinde dron savunması için yeterli planlama yapmadıklarını iddia etti.

Yetkililerin zayıf tahkimatlara ilişkin uyarıları göz ardı ettiklerini ve komuta merkezinde doktor ya da ilk yardım istasyonu bulunmadığını öne süren Ramsbottom, "Bunun, ordu tarafından benim kadememe kadar uzanan bir taktiksel başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Bunu yeterince iyi planlayamadık ve bundan bir ders çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ramsbottom, konuya ilişkin şikayetini Kongre'ye de ilettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüvenlikSavunmaAnkaraKuveytGüncelDünyaİranCBSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Bukele’ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:09
ABD’deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
11:58
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:39:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Kuveyt'te 6 ABD askerinin öldüğü saldırıda uyarıların göz ardı edildiği öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android