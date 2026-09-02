Kuveyt'te İran yapımı İHA'nın hedef aldığı yerleşimde çıkan yangın kontrol altına alındı, ölü ya da yaralı yok
Kuveyt'in başkentindeki bir sivil yerleşim yerinde İran'dan fırlatılan insansız hava aracının (İHA) neden olduğu yangın kontrol altına alındı. Kuveyt İtfaiye Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed el-Garib, olayda maddi hasar oluştuğunu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Kuveyt ordusu İran'dan ülkeye füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiğini duyururken, İran Devrim Muhafızları Ordusu da Ali es-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda ABD'ye ait bazı İHA'ların imha edildiğini bildirdi.
Kuveyt'in başkentindeki bir yerleşim yerinde İran'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Kuveyt İtfaiye Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed el-Garib, yaptığı açıklamada, başkentteki sivil yerleşim yerlerinden birini hedef alan İHA saldırısı sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Garib, olayda maddi hasar oluştuğunu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını ifade etti.
Kuveyt ordusu, İran'dan ülkeye füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne füze ve İHA'larla saldırı düzenlediğini, saldırıda üste bulunan ABD'ye ait bazı İHA'ların imha edildiğini bildirmişti.
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