Kuveyt'te Ramazan Bayramı'nda Etkinlikler Yasaklandı

Kuveyt, ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla yaşanan bölgedeki ve ülkedeki güvenlik endişeleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda toplu etkinlikleri yasakladı.

Kuveyt ?İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan güvenlik durumuna dikkat çekildi.

Bu bağlamda İçişleri Bakanlığının tedbir amaçlı bir karar aldığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük kalabalıkların oluşmasını azaltmak ve güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla alınan ihtiyati bir tedbir olarak, Ramazan Bayramı süresince tiyatro oyunları, partiler ve düğünlerin ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kuveyt'te herkesin bu talimatlara uyması çağrısının yapıldığı açıklamada, ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için herkesin ulusal sorumluluk göstermesi talep edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.