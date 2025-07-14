Kuveyt ve Lübnan Arasında Güvenlik İşbirliği

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Fahad Yusuf Suud es-Sabah, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'la bir araya geldi.

Kuveytli Bakan Sabah, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kuveyt'in Lübnan'ın istikrarı ve güvenliği konusunda hassas olduğunu dile getiren Sabah, güvenlik alanındaki işbirliği başta olmak üzere tüm alanlarda Lübnan'a destek verdiklerini söyledi.

Kuveyt Temyiz Mahkemesi'nin Hizbullah'ı terör listesine almasının ardından "Hizbullah'ın Kuveyt'te hala bir rolünün olup olmadığı" sorusu üzerine Sabah, "Herhangi bir ülkenin istikrarını bozacak her şeyi karşılayacağız. Hizbullah kırmızı çizgidir ve şahsen ben, Kuveyt'te herhangi bir kişi ya da partinin sınırları aşmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının yapılan yazılı açıklamaya göre ise Cumhurbaşkanı Avn, "Lübnan ile Kuveyt arasında köklü ilişkilerin, iki ülkenin egemenliğine ve bağımsızlığına karşılıklı saygıya dayalı güçlü temeller üzerine inşa edildiği için her geçen gün daha da sağlamlaştığını" kaydetti.

Avn, Sabbah'a, "Lübnan'ın, Kuveyt'le işbirliğini geliştirmeye büyük önem verdiğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, "iki ülke arasında güvenlik koordinasyonun ve özellikle uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere güvenlik alanındaki işbirliğinin önemine" dikkati çekti.

Ağustos 2015'te Kuveyt makamları, "Abdeli Hücresi" olarak bilinen Hizbullah'a bağlı bir hücreyi ortaya çıkardıklarını açıklamıştı. Bu hücre, İran'dan deniz yoluyla ülkeye sokulan silahlar ve patlayıcıları elinde bulundurduğu gerekçesiyle bazı Kuveytli vatandaşlardan oluşuyordu. Bu kişilerin ülkede terör eylemleri planladıkları belirtilmişti.

O dönemde Kuveyt medyasına göre yapılan soruşturmalar, hücre üyelerinin İran ve Lübnan'da Hizbullah unsurları tarafından askeri eğitim aldıklarını ve örgütle istihbarat işbirliği yaptıklarını ortaya koymuştu.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Avn ile 12 Mayıs'ta yaptığı görüşme sonrasında, Lübnan'la maslahatgüzar düzeyindeki diplomatik temsilcilik düzeyini yükseltme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik kriz yaşanmıştı

Dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam da 2023 yılında Kuveyt'e gönderdiği bir mektupta, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yıkılan buğday silolarının inşası için yardım talebinde bulunmuştu.

Bakan Selam söz konusu mektubunda, "Kuveyt Kalkınma Fonu'nda paralar var. Beyrut ve Trablus'ta buğday silolarının inşası kararı Kuveyt için bir kalem ucundaki çizgiden ibarettir." ifadelerini kullanmıştı.

Selam'ın mektuptaki söz konusu ifadeleri, Kuveyt'te tepkilere yol açmış ve Dışişleri Bakanlığınca kınanmıştı.