Kuvvetli Sağanak Uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Mersin'in doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay ile Gaziantep ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak etkili olacak.

Denize kıyısı olan illerin kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Vatandaşlar, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.