Kuyucak'ta 4.780 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kuyucak'ta 4.780 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Kuyucak\'ta 4.780 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
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Jandarma, Kuyucak'ta durdurduğu kamyonette 4.780 litre sahte zeytinyağı buldu, 2 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada 4 bin 780 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya sahte zeytinyağı sürülmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli kamyoneti Kuyucak otoban gişelerinde durdurdu. Kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 780 bin 400 TL olan 4 bin 780 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda kamyonet sürücüsü B.C.A. (26) ile yanındaki C. O. (27) gözaltını alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuyucak'ta 4.780 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyucak'ta 4.780 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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