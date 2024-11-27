Kuyudan Su Çekerken Düştü, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, evinin bahçesinde su çekmeye çalıştığı 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen Sevim O. (59), itfaiyenin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Mustafapaşa Mahallesi 728. Sokak'ta meydana geldi. Evinin bahçesindeki 6 metre derinlikteki kuyudan su çekmeye çalışan Sevim O., dengesini kaybederek içine düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Sevim O., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.