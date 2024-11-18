Kuyumcudan 10 Kilogram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcudan 10 Kilogram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı

Kuyumcudan 10 Kilogram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı

Güngören'de bir kuyumcu dükkanından 10 kilogram altın çalan şüpheli Mevlüt A., Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi.

18.11.2024 10:51  Güncelleme: 10:54
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-Şüphelinin kaçtığı anlar kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL, GÜNGÖREN'de bir apartmanın bodrum katından açtığı delikle üst kattaki kuyumcu dükkanına ulaşarak 10 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheli Mevlüt A. (49) yakalandı. Şüphelinin daha önceden 5 suç kaydı, 3 aranması ve hakkında 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, 28 Ekim 2024'te Güven Mahallesi, Menderes Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. 2 gün boyunca kapalı olan kuyumcu dükkanına gelen S.İ., asansörlü vitrin içerisinde bulunan yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasının çalındığını fark ederek polise haber verdi.

ALT KATTAN DELİK AÇARAK KASAYA ULAŞTIĞI BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, apartmanın bodrum katından kuyumcu dükkanına doğru bir delik açıldığı, asansörlü vitrine ulaşan hırsızların buradan altınları çaldıkları belirlendi. Polis olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde, şüphelinin çaldıklarını koyduğu bavulla yolda yürüyerek kaçtığı görüldü.

KARTEPE'DE YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüphelinin, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine kaçtığı belirledi. Burada düzenlenen operasyonla şüpheli Mevlüt A. gözaltına alındı. Bu arada şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen A.A. (43) ve M.A. (39)'nın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramada 20 bin 500 dolar, çalıntı altın bileklik ve 3 bin 500 lira para ele geçirildiği öğrenildi.

AZILI SUÇLU ÇIKTI

Polis soruşturmasında yakalanan şüpheli Mevlüt A.'nın daha önceden 5 suç kaydı, 3 aranması ve hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hırsızlığı tek başına planlayarak gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A ve M.A. adlı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güngören, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcudan 10 Kilogram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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