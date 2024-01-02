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Kuzey Ege'de 101 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuzey Ege'de 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 101 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan lastik botun sürüklenmesi sonucu yardım talebinde bulunan 32 Afganistan ve İran uyruklu göçmen kurtarıldı. Aynı bölgede Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 Afganistan uyruklu göçmen de karaya çıkarıldı. Başka bir operasyonda ise hareket halindeki lastik botta yakalanan 39 Afganistan uyruklu göçmen de kurtarıldı. Kurtarılan 101 düzensiz göçmen, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kuzey Ege\'de 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
02.01.2024 - 19:23,
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Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda, 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızalanıp sürüklendiğini tespit etti.

"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, yardım talebinde bulunan Afganistan ve İran uyruklu 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Diğer operasyonda ise "KB-20" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 101 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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