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Kuzey Ege'de 79 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuzey Ege'de 79 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Afganistan uyruklu 79 düzensiz göçmen kurtarıldı. İki ayrı olayda gerçekleşen kurtarma operasyonlarında toplamda 79 göçmen Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kuzey Ege\'de 79 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı
22.12.2023 - 22:43,  Güncelleme: 22:44
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Kuzey Ege'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 79 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" görevlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuzey Ege'de 79 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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