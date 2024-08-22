Kuzey Kıbrıs'ta trafik kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Kuzey Kıbrıs'ta trafik kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildi

Kuzey Kıbrıs\'ta trafik kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın ailesine acı haber verildi. Uğurcan Işık'ın şehit olduğu haberi, Malatya'da yaşayan ailesine yetkililer tarafından iletilirken, evlerine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.

22.08.2024 18:59
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın (21) acı haber Malatya'daki ailesine verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akçay- Güzelyurt anayolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Uğurcan Işık'ın şehit olduğu haberi Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Abdullah ile annesi Muazzez Işık'ın oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin 3 çocuğundan biri olan Uğurcan Işık'ın bekar olduğu ve sabah saatlerinde baba Abdullah Işık ile telefonda görüştüğü öğrenildi.

Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kıbrıs'ta trafik kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildi - Son Dakika


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