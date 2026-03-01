Kuzey Kore, ABD-İsrail Saldırılarını Kınadı

Kuzey Kore, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, söz konusu eylemleri "yasa dışı saldırganlık" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemleri "yasa dışı bir saldırganlık" ve "egemenlik haklarının ihlali" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin söz konusu saldırıları kınadığı belirtilerek, ABD'nin İran'a yönelik uzun süredir devam eden tehditlerinin ardından bu durumun "öngörülebilir" olduğu aktarıldı.

Bu saldırıların "ABD'nin hegemonik doğasının bir sonucu" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek olan ABD-İsrail saldırıları hiçbir koşulda tolere edilemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gerilimin bölgesel ve küresel barış açısından olumsuz etkiler yaratabileceğine işaret edilerek, bölgedeki tüm taraflara Orta Doğu'da barış ve istikrarın korunması yönündeki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.