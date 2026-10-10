Kuzey Kore, ABD raporunda 3. kademeye konulmasını 'siyasi provokasyon' diye kınadı

Kuzey Kore, ABD'nin insan kaçakçılığı raporunu "şiddetle" kınayarak "siyasi amaçlı bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyi insan kaçakçılığı ile mücadele çabaları açısından en alt seviye olan 3. kademe ülkeler grubuna yerleştiren ABD'nin insan kaçakçılığı raporunu "şiddetle" kınadı.

Bakanlık sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Son zamanlarda ABD Dışişleri Bakanlığı, yalanlar, uydurmalar, önyargılar ve düşmanlıkla dolu '2026 İnsan Kaçakçılığı Raporu' aracılığıyla Kuzey Kore'yi kötü niyetle karalamak suretiyle, siyasi amaçlı bir başka ciddi provokasyona imza attı." değerlendirmesine yer verdi.

Bu durumu "ABD'nin insan haklarını siyasallaştırıp bir silah olarak kullanması" şeklinde nitelendiren sözcü, Dışişleri Bakanlığının raporu "devletin egemenliğine ve iç işlerine müdahale eden ve vatandaşların hak ve menfaatlerine zarar veren düşmanca politikanın yoğun bir ifadesi" olarak gördüğünü kaydetti.

Sözcü, bu tür ABD insan hakları raporlarının "diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi meşrulaştırmak ve Kuzey Kore'ninki de dahil olmak üzere bu ülkelerin sosyal sistemlerini yıkmak amacıyla hazırlanmış sahte belgeler" olduğunu ifade etti.

Raporu "siyasi amaçlı bir provokasyon" olarak nitelendiren sözcü, "Kuzey Kore'nin egemenlik haklarına ve vatandaşlarının hak ve çıkarlarına ciddi bir tehdit oluşturan ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik 'insan hakları' bahanesiyle yürüttüğü kampanya, diğer düşmanca eylemlerle birlikte ABD'ye karşı alınacak en sert önlemlerin ilk hedefi olacaktır." görüşünü paylaştı.