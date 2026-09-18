Kuzey Kore'den ABD tatbikatlarına yanıt, nükleer caydırıcılık yoğunlaştırılacak - Son Dakika
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Kuzey Kore'den ABD tatbikatlarına yanıt, nükleer caydırıcılık yoğunlaştırılacak

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Kuzey Kore, ABD öncülüğündeki çok uluslu deniz tatbikatlarını "savaş oyunları" olarak nitelendirerek nükleer savaş caydırıcılığını yoğunlaştıracağını açıkladı. Kim Yo-jong, Güney Kore ve Japonya'nın katıldığı tatbikatı Kuzey Kore'yi hedef alan üçlü askeri işbirliğinin kanıtı olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore, ABD öncülüğündeki çok uluslu deniz tatbikatlarını "savaş oyunları" olarak nitelendirerek, "nükleer savaş caydırıcılığını" yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, ABD öncülüğünde Güney Kore ve Japonya'nın da aralarında olduğu ülkelerin geçen hafta sona eren deniz tatbikatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kim, "Bu tatbikatlar, ABD'nin bölgedeki kamplar arası çatışma için uydurduğu bir başka tehditkar 'savaş oyunu' idi. Bu, başlıca rakipleri olarak gördüğü birçok büyük gücün bulunduğu Asya-Pasifik bölgesinde, kendi askeri gücüne dayanarak hegemonyasını sürdürmeyi amaçlayan ABD'nin siyasi ve askeri planının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Tatbikatlarda Güney Kore ve Japonya'nın yer almasını da eleştiren Kim, bunu "Kuzey Kore'yi hedef alan üçlü askeri işbirliği sisteminin kanıtı" olarak nitelendirdi.

Kim, dışarıda büyüyen tehditler karşısında kendilerinin de yanıt vermesinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek, "Egemenliğimizi savunma kararlılığımız daha net adımlarla ortaya konacak ve nükleer savaş caydırıcılığını yoğunlaştırma yolunda hiçbir zaman bir değişiklik olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriGüney KoreKuzey KoreGüvenlikJaponyaSavunmaGüncelSon Dakika

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