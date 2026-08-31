Kuzey Kore'den Tatbikat Açıklaması - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Tatbikat Açıklaması

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Kuzey Kore, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin tatbikatını 'hava casusluğu' olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore hükümeti, ABD, Japonya ve Güney Kore arasında yapılacak üçlü askeri tatbikatı "hava casusluğu" olarak nitelendirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD, Japonya ve Güney Kore arasında düzenlenecek "Freedom Edge" tatbikatına tepki gösterdi.

Sözcü, Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığınca 7-11 Eylül tarihlerinde ülkenin Jeju Adası civarındaki uluslararası sularda yapılacağı açıklanan tatbikatın, Kuzey Kore ile bölge için tehdit oluşturduğunu belirterek, bunu "hava casusluğu" olarak nitelendirdi.

ABD yönetiminin, Kuzey Kore'nin egemenliğini, siyasi sistemini ve güvenlik çıkarlarını ihlal etmeye yönelik "düşmanca politikasını" bir kez daha teyit ettiğini söyleyen Sözcü, Washington yönetiminin Pyongyang'a yönelik "düşmanlığının", Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tetikleyen "temel bir neden" haline geldiğini vurguladı.

Nükleer silahlarının, ülkenin egemenliği açısından "mutlak güvence" sağladığını savunan Sözcü, ABD'nin "düşmanca" politikasına en sert tavırla karşılık vereceklerine dair tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını da dile getirdi.

ABD Pasifik Komutanlığı (PACOM), 26 Ağustos'ta, Güney Kore ve Japonya ile üçlü askeri tatbikat düzenlemeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Tatbikat Açıklaması - Son Dakika

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