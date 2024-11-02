Kuzey Kore Diplomatından Rusya'ya Asker Desteği Uyarısı - Son Dakika
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Kuzey Kore Diplomatından Rusya'ya Asker Desteği Uyarısı

Kuzey Kore Diplomatından Rusya\'ya Asker Desteği Uyarısı

Eski Kuzey Kore diplomat Ri Il Gyu, Pyongyang'ın Rusya'ya asker desteğini 'kumar' olarak nitelendirdi.

02.11.2024 14:17
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Kuzey Kore'den kaçan eski üst düzey bir diplomat, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya asker desteği veren Pyongyang rejiminin "kumar oynadığını" bildirdi.

Kuzey Kore'nin Küba Büyükelçiliği eski danışmanı Ri Il Gyu, Tokyo merkezli Kyodo ajansına verdiği röportajda, Kuzey Kore rejiminin son dönem politikalarını değerlendirdi.

Bölgeye gönderilen Kuzey Kore askerlerinin bu sayede "savaş deneyimi kazanarak cesaretle ve hiçbir korku duymadan savaşacak hale gelebileceklerini" düşündüğünü belirten Ri, Pyongyang yönetiminin Rusya'ya asker desteğiyle kumar oynadığını bildirdi.

Ri, Kuzey Kore askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasının uluslararası hukuka aykırılığı sebebiyle ne Moskova'nın ne de Pyongyang yönetimlerinin şimdiye kadar bunu açıkça doğrulamadıklarını söyledi.

Savaşın bitmesi halinde Pyongyang'ın, Moskova ile bu kadar yakın ilişkiler sürdürmeyebileceğini ileri süren Ri, buna karşın coğrafi ve stratejik önemi göz önüne alındığında Kuzey Kore'nin, Çin ile yakın işbirliği hedefleyeceğini söyledi.

"Geçimi zorlaştıran" yaptırımlar

Pyongyang'ın nükleer silahların geliştirilmesinin "başlangıçta (Kuzey Kore) halkınca desteklendiğini" kaydeden Ri, ancak bunun, ülkedeki insanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı olmadığını bildirdi.

Ri, halkın "dış toplumlar menşeli haberlerde" Kuzey Kore'nin, silah programı nedeniyle "geçimi zorlaştırıcı" birçok yaptırımla karşı karşıya kaldığını anladıklarını kaydederek, "Artık nükleer silahları hoş karşılamıyorlar" dedi.

Ciddi mali sıkıntılar karşısında bile KKim'in nükleer silah programından asla vazgeçmeyeceğini savunan Ri, Kuzey rejiminin, doğudaki kıyı komşusu Japonya'dan gelecek ekonomik yardımlara büyük ilgi duymaya devam ettiğini kaydetti.

Rejimini sürdürememe olasılığı sebebiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer cephanelikten feragat etmeyeceğini belirten Ri, bölgede Güney Kore, Japonya, ABD dahil ülkeleri Pyongyang yönetimine karşı baskıda birleşmeleri çağrısı yaptı.

Ri, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimleri Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve eski Başkan Donald Trump'ın ikinci dönemini kazanması durumunda Kim'in, ABD ile olası bir diyalog arayabileceğini de sözlerine ekledi.

İkinci en üst düzey diplomat olarak tanınıyor

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne bağlı bir düşünce kuruluşunda çalışan 52 yaşındaki Ri, Kasım 2023'te Güney Kore'ye geçmişti.

Ri, 2016'da İngiltere'de görev yapan Tae Yong Ho sonrası Kuzey'den Güney Kore'ye kaçan "ikinci en üst düzey diplomat" olarak tanınıyor.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore Diplomatından Rusya'ya Asker Desteği Uyarısı - Son Dakika

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