Kuzey Kore, füze denemesinin \'temel unsur\' gelişimini doğruladığını duyurdu

Kuzey Kore, füze denemesinin 'temel unsur' gelişimini doğruladığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kore, pazartesi günü taktik balistik füze denemesi yaptı. Kore Merkezi Haber Ajansı, denemenin 'önemli bir temel unsurun' teknik gelişimini doğruladığını ve tüm taarruz silah sistemlerinin performansını artıracak önemli değişimin habercisi sayıldığını bildirdi.
PYONGYANG, 13 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore, pazartesi günü taktik balistik füze denemesi gerçekleştirdi.
Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın salı günkü haberinde, denemenin "önemli bir temel unsurun teknik açıdan geliştirilmesine yönelik araştırmaların başarısını" doğrulamak amacıyla düzenlendiği ve "silah sistemlerini üst düzey bir teknolojik altyapıya kavuşturmaya" yönelik rutin faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtildi.
Haberde, söz konusu temel unsurun teknik gelişiminin, "tüm taarruz silah sistemlerinin performansını ve gelişmişlik düzeyini artırmada önemli bir değişimin habercisi olan" bir başarı olduğu ifade edildi.
Kaynak: Xinhua
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