Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in Dandong kentini Wang Huning ile ziyaret etti - Son Dakika
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in Dandong kentini Wang Huning ile ziyaret etti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin\'in Dandong kentini Wang Huning ile ziyaret etti
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in Liaoning eyaletindeki Dandong kentini cumartesi günü ziyaret etti. Ziyarette Kim'e eşlik eden Wang Huning, Xi Jinping'in selamlarını ileterek ziyaretin karşılıklı siyasi güveni derinleştirmesi bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

DANDONG, 25 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dandong kentini ziyaret etti.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Wang Huning cumartesi günkü ziyaretinde Kuzey Kore liderine eşlik etti.

Kim'e Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ileten Wang, söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımakla ve dostluğa yönelik toplumsal desteği pekiştirmekle kalmayıp, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmesi ve işbirliği ile kalkınmayı ilerletmesi bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kim ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Xi Jinping'in liderliğinde Çin halkının elde ettiği olağanüstü kalkınma başarıları ile uluslararası alanda kazandığı haklı ve önemli konumu takdirle karşıladığını belirtti. Kim, köklü dostluğu sürdürmek, tatbiki işbirliğini artırmak ve her iki ülke halkına somut faydalar sağlamak üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiXi JinpingKuzey KoreCumartesiPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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