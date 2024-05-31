Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kısa Menzilli Roketatar Tatbikatını İzledi - Son Dakika
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kısa Menzilli Roketatar Tatbikatını İzledi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kısa Menzilli Roketatar Tatbikatını İzledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 600 milimetre kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin tatbikatını izledi. Tatbikatta, Japon Denizi yönünde bir ada hedefine 18 kısa menzilli balistik füze fırlatıldı. Tatbikatın, Kuzey Kore'nin rakiplerinin kışkırtmalarının sonuçlarını göstermek için bir fırsat olduğu belirtildi.

31.05.2024 18:43
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 600 milimetre kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin tatbikatını izlediği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in denetlediği dünkü tatbikatta, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönünde 365 kilometre uzaktaki bir ada hedefine 18 kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı belirtildi.

Haberde, 600 milimetre kısa menzilli çok namlulu roketatar sistemlerinin kullanıldığı tatbikatın, "Kuzey Kore'nin rakiplerinin kışkırtmalarının nasıl sonuçlanacağını göstermek için bir fırsat olduğu" ifade edildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönüne 10 kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtilmişti.

Açıklamada, füzelerin düşmesinin ardından hasar bilgisi gelmediği ve gelişmelerin ABD ve Japonya'ya iletildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Japon Denizi, Kuzey Kore, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kısa Menzilli Roketatar Tatbikatını İzledi - Son Dakika

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