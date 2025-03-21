Kuzey Kore Yeni Uçaksavar Füze Sistemi Testi - Son Dakika
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Kuzey Kore Yeni Uçaksavar Füze Sistemi Testi

Kuzey Kore, yeni uçaksavar füze sistemini başarıyla test etti. Test, ortak tatbikatın sonuna denk geldi.

21.03.2025 13:16
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Kuzey Kore, yeni uçaksavar füze sisteminin performansını incelemek üzere test atışı yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin lideri Kim Jong-un, test atışını yerinde takip etti.

Bir fabrikada tam ölçekli üretime geçen yeni uçaksavar füze sisteminin, test atışının ardından "etkili ve son derece güvenilir" olduğu kanıtlandı.

Kim, Kuzey Kore ordusunun "başka bir büyük silah savunma sistemiyle donatılacağını" kaydederek, yeni uçaksavar füze sisteminin araştırma grubuna katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Diğer yandan Kuzey Kore'nin bu test atışının, Seul ve Washington arasında düzenlenen "Özgürlük Kalkanı 2025" tatbikatının son gününe denk gelmesi dikkati çekti.

"Özgürlük Kalkanı 2025" tatbikatı

ABD ile Güney Kore, 10 Mart'ta Kuzey Kore'nin "askeri tehditlerine" ve Pyongyang yönetiminin Rusya ile "derinleşen" askeri işbirliğine karşı "Özgürlük Kalkanı 2025" (Freedom Shield 2025) tatbikatını başlatmıştı.

Simülasyonlu eğitimler ve muharebe hazırlıklı saha faaliyetlerini içeren tatbikata Güney Kore, yaklaşık 19 bin askerle katılacak. 21 Mart'a kadar sürmesi planlanan tatbikat kapsamında iki ülke orduları, 16 büyük ölçekli saha faaliyeti düzenlemeyi planlıyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tehlikeli bir kışkırtıcı eylem olarak nitelendirilen ortak askeri tatbikat kınanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore Yeni Uçaksavar Füze Sistemi Testi - Son Dakika

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