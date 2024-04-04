Kuzey Koreli Çocuklar İnsan Hakları İhlallerine Maruz Kalıyor

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Kuzey Koreli çocukların "korkunç" derecede insan hakları ihlallerine maruz kaldığını belirtti.
Hwang, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "Silahlı Çatışmalar ve Çocuklar" konulu toplantısında konuştu.
Kuzey Koreli çocukların, "aralarında Güney Kore dizileri paylaştıkları için" idam edilmesi gibi "korkunç" derecede insan hakları ihlallerine maruz bırakıldıklarını belirten Hwang, Kuzey Kore'deki durumun "vahim olduğuna" dikkati çekti.
Hwang, Kuzey Kore'deki siyasi mahkumların ailelerinin tutuklanması, toplu cezalandırma ve çocuk işçi kullanımı gibi sorunların varlığına işaret etti.
Kuzey Kore'deki çocukların ciddi bir insani krizle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Hwang, "Hal böyleyken Kuzey Kore, nükleer ve balistik programlarında ilerlemeye devam ediyor ve liderler rejimin kaynaklarını lüks harcamalarla israf ediyor." ifadesini kullandı.
Hwang, BM Çocuk Fonu'nun güncel verilerine göre Kuzey Kore'deki çocukların yüzde 17'sinin yetersiz beslenmeden ötürü gelişim geriliği görüldüğünü aktardı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarına da değinen Hwang, World Central Kitchen'ın (WCK) Gazze'de 7 çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.
Hwang, "Güvenlik Konseyinin her şeyden önce çocukların insani yardıma erişiminin engellenmesine sıfır tolerans göstermesi şart." ifadesini kullandı.
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