Kuzey Koreli Çocuklar İnsan Hakları İhlallerine Maruz Kalıyor

Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek

Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. İslam'da, 'Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak önem taşımaktadır. Peygamberimiz ramazan gecelerini ibadetle geçirerek Kadir Gecesi'ni aramış ve her gecenin ihya edilmesine özen göstermiştir. Müslümanların Kadir Gecesi'nde tövbe etmesi, namaz kılması, dua etmesi ve Kur'an okuması toplumsal ve bireysel huzur için önem arz etmektedir.