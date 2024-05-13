Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, 'Makedonya' İsmini Kullanma Hakkına Sahip Olduğunu Bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, 'Makedonya' İsmini Kullanma Hakkına Sahip Olduğunu Bildirdi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, \'Makedonya\' İsmini Kullanma Hakkına Sahip Olduğunu Bildirdi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın meclisteki yemin töreninde 'Kuzey Makedonya' yerine sadece 'Makedonya' ismini kullanmasına ilişkin verilen tepkilere cevaben, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Davkova'nın 'Makedonya' ismini kullanma hakkına sahip olduğu ve ülkenin anayasal isminin kullanımına sadık kalacağı belirtildi.

13.05.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığı, yeni Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın meclisteki yemin töreninde "Kuzey Makedonya" yerine sadece "Makedonya" ismini kullanmasına ilişkin verilen tepkilere cevaben Davkova'nın "Makedonya" ismini kullanma hakkına sahip olduğunu, Cumhurbaşkanının ülkenin anayasal isminin kullanımına sadık kalacağını bildirdi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığı, Siljanovska Davkova'nın, Yunanistan'ın tepkisine neden olan "Makedonya" kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanının kamuoyuna yaptığı konuşmalarda temel insan hakları ve özgürlüklerine saygı göstererek, Avrupa değer ve ilkelerine uygun şekilde, kendi kaderini tayin etme ve kişisel tanımlama hakkına uygun olarak "Makedonya" ismini kullanma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Siljanovska Davkova'nın ülkenin anayasal isminin kullanımına sadık kalacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meclis hizmetleri tarafından anayasaya uygun olarak hazırlanan yemin, anayasal isim kullanılarak imzalandı. Makedon kurumları son 5 yılda Prespa Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini neredeyse tamamen yerine getirdi. Cumhurbaşkanı, tüm Makedon ortaklarından ülkeye karşı üstlendikleri ikili ve çok taraflı yükümlülüklerine saygı duymalarını bekliyor."

8 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Siljanovska Davkova, Kuzey Makedonya Meclisinde 12 Mayıs'ta düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, görevini bilinçli ve sorumlu şekilde yerine getireceğini belirterek, "Anayasaya ve yasalara saygı göstereceğim ve Makedonya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağım." demişti.

Davkova'nın konuşmasında, ülkenin anayasal ismi "Kuzey Makedonya"yı kullanmaması dikkati çekerken, Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçisi Sophia Philippidou, konuşma devam ederken Genel Kurul Salonu'nu terk etmişti.

"Makedonya" isminin kullanımının ardından Avrupa Birliği (AB), Yunanistan ve Bulgaristan'dan tepkiler gelmişti.

Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında Haziran 2018'de Prespa Anlaşması imzalanmış, ardından Makedonya olan ülkenin ismi "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmişti. Böylece Yunanistan'ın vetosunu kaldırmasıyla ülkenin NATO üyeliğinin yolu açılmıştı.

Kaynak: AA

Makedonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, 'Makedonya' İsmini Kullanma Hakkına Sahip Olduğunu Bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:20:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, 'Makedonya' İsmini Kullanma Hakkına Sahip Olduğunu Bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement